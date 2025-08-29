Мать «Битцевского маньяка» пожаловалась, что не может посещать его в колонии

Мать Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», не может посещать сына в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок, из-за ее отдаленности. Об этом говорится в материалах суда.
«Из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать», — сказано в документах. Их приводит РИА Новости.
Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН с просьбой перевести его ближе к Москве и потребовал компенсацию за моральный вред. Суд эти требования не удовлетворил. По словам юриста Александра Хаминского, в России пожизненно осужденные не переводятся в другие колонии на общих основаниях, за исключением случаев болезни, угрозы безопасности или ликвидации колонии, передает «Национальная служба новостей».
Пичушкин признан виновным в убийстве 49 человек в 1990–2000-х годах, большинство преступлений он совершил в Битцевском лесу Москвы. В апреле 2025 года ФСИН сообщила о раскрытии его причастности еще к 11 убийствам, сам осужденный выразил готовность дать признательные показания. Пичушкин отбывает пожизненное заключение по приговору Мосгорсуда.
