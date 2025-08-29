Мать «Битцевского маньяка» пожаловалась, что не может посещать его в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пичушкин ранее хотел перевестись в другую колонию, но ему отказали
Пичушкин ранее хотел перевестись в другую колонию, но ему отказали Фото:

Мать Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», не может посещать сына в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок, из-за ее отдаленности. Об этом говорится в материалах суда.

«Из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать», — сказано в документах. Их приводит РИА Новости.

Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН с просьбой перевести его ближе к Москве и потребовал компенсацию за моральный вред. Суд эти требования не удовлетворил. По словам юриста Александра Хаминского, в России пожизненно осужденные не переводятся в другие колонии на общих основаниях, за исключением случаев болезни, угрозы безопасности или ликвидации колонии, передает «Национальная служба новостей».

Пичушкин признан виновным в убийстве 49 человек в 1990–2000-х годах, большинство преступлений он совершил в Битцевском лесу Москвы. В апреле 2025 года ФСИН сообщила о раскрытии его причастности еще к 11 убийствам, сам осужденный выразил готовность дать признательные показания. Пичушкин отбывает пожизненное заключение по приговору Мосгорсуда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», не может посещать сына в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок, из-за ее отдаленности. Об этом говорится в материалах суда. «Из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать», — сказано в документах. Их приводит РИА Новости. Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН с просьбой перевести его ближе к Москве и потребовал компенсацию за моральный вред. Суд эти требования не удовлетворил. По словам юриста Александра Хаминского, в России пожизненно осужденные не переводятся в другие колонии на общих основаниях, за исключением случаев болезни, угрозы безопасности или ликвидации колонии, передает «Национальная служба новостей». Пичушкин признан виновным в убийстве 49 человек в 1990–2000-х годах, большинство преступлений он совершил в Битцевском лесу Москвы. В апреле 2025 года ФСИН сообщила о раскрытии его причастности еще к 11 убийствам, сам осужденный выразил готовность дать признательные показания. Пичушкин отбывает пожизненное заключение по приговору Мосгорсуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...