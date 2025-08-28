В Перми отключат центральный фонтан

Фонтан на городской эспланаде в Перми около Театра-Театра отключат 31 августа. Это связано с концертом группы «Кино» на «Ночи города» и проведением Пермского марафона. 11 сентября мэрия обещает включить фонтан вновь.
«С 00:00 31 августа по 08:00 11 сентября будет отключен фонтан перед Пермским академическим Театром-Театром. Отключение связано с проведением мероприятия „Ночь города“ в рамках Летнего фестиваля „Город встреч“ и Пермского марафона», — говорится на сайте администрации Перми.
Как ранее рассказывало URA.RU, «Ночь города» начнется в Перми в 22:00 30 августа. На эспланаде выступит группа «Кино». Пермский марафон пройдет в центре Перми 6 и 7 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!