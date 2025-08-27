Группа «Кино» закроет в Перми масштабный фестиваль «Город встреч». Афиша

«Кино» выступит в Перми 30 августа
«Кино» выступит в Перми 30 августа

В Перми в субботу, 30 августа, завершится летний фестиваль «Город встреч». На городской эспланаде вечером выступит группа «Кино» (16+). Днем всех ждут на фестиваль «Дикоросы» (0+), где будет накрыт огромный стол с коми-пермяцкими угощениями. Все выходные в Перми будет проходить фестиваль «Просвет» (6+). Подробности — в обзоре URA.RU.

29-31 августа

«Просвет» (6+)

Этот фестиваль посвящен искусству света. На нескольких дней Пермь преобразится благодаря таланту мастеров в области аудиовизуального искусства. Разные места города станут площадками для масштабных мультимедийных шоу и красочных световых инсталляций. В Перми появятся, например, гигантское светящееся гнездо, огромный инопланетный цветок и световая тропа. Творить художники будут на территории Завода Шпагина, в Театральном сквере и на экотропе «Зеленого кольца» у Егошихи.

30 августа

«Кино» на «Ночи города» (16+)

Летний фестиваль «Город встреч» завершится в перми проектом «Ночь города». Хедлайнером станет группа «Кино», которая выступит в 22:00 на эспланаде перед Театром-Театром. Сопровождать концерт будет мультимедийное и световое шоу. 

На набережной Камы с 22:30 в малом амфитеатре начнет работать летний кинотеатр с показом короткометражек, а в полночь на пяти сценах начнут выступать пермские музыканты. В лаундж-зоне у Речного вокзала будет территория для диджеев.

«Дикоросы» (0+)

С 12:00 до 19:00 на Пермской, 57 пройдет гастрофестиваль «Дикоросы». Здесь накроют большой стол с угощениями коми-пермяцкой кухни. Авторские блюда представят шеф-повара Перми и Кудымкара. Также в программе кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить национальный напиток сур в деревянном корыте, концерт живой музыки, ярмарка ремесел и фермерских продуктов. 

Юбилей Музея веры в Чердыни

Музей истории православной веры в Чердыни Пермского края отмечает 25-летие. В субботу с 13:30 гостей ждут мастер-классы, экскурсии, презентации. В честь праздника вход на все мероприятия 25 рублей. 

