28 августа 2025

В Челябинской области на пять процентов упало промпроизводство. Инфографика

Челябинские предприятия снизили объемы производства продукции
Челябинские предприятия снизили объемы производства продукции

В Челябинской области индекс промышленного производства снизился на 5%. Как сообщила пресс-служба Челябинскстата, результаты получили по итогам первых семи месяцев 2025 года.

«Индекс промышленного производства в январе-июле 2025 года по сравнению с январем-июлем 2024-го составил 95,0%. При этом в июле год к году показатель достиг 94,9%», — объявил Челябинскстат.

Июль стал не самым тяжелым месяцем. Согласно данным, самая большая просадка была в мае, когда снижение достигало 90,2%. В некоторых отраслях снижение более значительное. В июле год к году челябинские фабрики вполовину меньше выпустили одежды, на 44% снизили производство компьютеров и комплектующих с оптикой. Сократилось изготовление нефтепродуктов и кокса (на 24,5%), мебели (минус 12,4%), автотранспорта с прицепами (минус 18,9%). В то же время некоторые позиции показали рост. Так, заводы в 3,6 раза нарастили выпуск изделий из кожи, на 13,8% — текстиля, на 11,2% — химических продуктов.

В производстве региона сложился понижательный тренд
В производстве региона сложился понижательный тренд


