28 августа 2025

В Пермском крае погиб рыбак после столкновения с катером

МСУТ СК: после столкновения двух лодок в Пермском крае проводится проверка
Авария случилась примерно в двух километрах от деревни Никулино
Авария случилась примерно в двух километрах от деревни Никулино

Вечером 28 августа 2025 года на реке Сылва в Пермском крае произошло столкновение двух лодок, в результате которого погиб один человек. Об этом инциденте порталу «В курсе.ру» сообщил очевидец. 

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — подтвердили URA.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась примерно в двух километрах от деревни Никулино Пермского муниципального округа. В результате столкновения неустановленного маломерного судна и катера марки NorthSilver погиб рыбак. Он был на неустановленном судне, и оно затонуло. Других пострадавших в результате инцидента нет. Катер NorthSilver также получил повреждения.

