В Пермском крае погиб рыбак после столкновения с катером

Вечером 28 августа 2025 года на реке Сылва в Пермском крае произошло столкновение двух лодок, в результате которого погиб один человек. Об этом инциденте порталу «В курсе.ру» сообщил очевидец.
«Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — подтвердили URA.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась примерно в двух километрах от деревни Никулино Пермского муниципального округа. В результате столкновения неустановленного маломерного судна и катера марки NorthSilver погиб рыбак. Он был на неустановленном судне, и оно затонуло. Других пострадавших в результате инцидента нет. Катер NorthSilver также получил повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!