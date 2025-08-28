В челябинском районе отремонтируют одну из главных дорог

В Еманжелинске Челябинской области отремонтируют одну из главных дорог на улице Трактовая, расположенную под путепроводом. Проект одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Трактовая в Еманжелинске одобрила Госэкспертиза. Ремонтом займется администрация Еманжелинского городского поселения. Заключение выдано 27 августа 2025 года», — сообщается на сайте.
Также скоро в Еманжелинске уложат основной слой асфальта по улице Матросова. Всего в Челябинской области в 2025 году планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию более 200 километров дорог. Их ремонтируют с 1 мая 2025 года во всех районах области. Обновление дорог производится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
