Смертельный вирус, от которого нет вакцины: симптомы и пути заражения китайской лихорадкой чикунгунья

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инкубационный период лихорадки чикунгунья составляет от 2 до 12 дней
Инкубационный период лихорадки чикунгунья составляет от 2 до 12 дней Фото:
новость из сюжета
В мире бушует опасный вирус чикунгунья

В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Пациент был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщают в Роспотребнадзоре. Случай зафиксирован на фоне масштабной вспышки заболевания в Китае, где число заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует, но ситуация находится под контролем российских санитарных служб. Что такое чикунгунья, какие симптомы и как ее избежать — в материале URA.RU.

Что такое лихорадка чикунгунья: пути заражения

Передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем невозможна
Передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем невозможна
Фото:

Лихорадка чикунгунья — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Chikungunya, который передается человеку через укусы инфицированных комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти комары активны преимущественно в дневное время и широко распространены в тропических и субтропических регионах мира. Передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем невозможна. Однако заражение может произойти при контакте с кровью инфицированного лица. Вспышки заболевания часто связаны с сезонным увеличением популяции комаров и активной туристической миграцией.

Первый случай заражения вирусом чикунгунья был зафиксирован в 1952 году на территории современной Танзании. Название болезни происходит от слова на языке кимаконде, означающего «искривленный», что связано с характерной скованностью движений из-за сильных болей в суставах у инфицированных.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания зарегистрированы уже в 110 странах. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в странах Африки, Азии, а также на островах Индийского океана и в некоторых регионах Южной Америки.

Симптомы чикунгуньи

Одним из симптомов является резкое повышение температуры
Одним из симптомов является резкое повышение температуры
Фото:

Инкубационный период лихорадки чикунгунья составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы заболевания проявляются внезапно и включают:

  • резкое повышение температуры тела до 39–40°C;
  • интенсивные боли в суставах (особенно в руках, ногах, кистях и стопах);
  • кожную сыпь;
  • головную боль;
  • общую слабость и нарушение сна.

Выраженная усталость может сохраняться неделями, а в некоторых случаях — месяцами. У детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, а также желудочно-кишечного тракта.

Осложнения и риски

Тяжелые формы заболевания встречаются относительно редко, но у пожилых пациентов и лиц с ослабленным иммунитетом чикунгунья может привести к летальному исходу. Примерно у 1–2% заболевших фиксируется летальность. У части переболевших развивается хронический артрит, который может сохраняться несколько лет.

Где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

В южных регионах России уже встречаются комары, способные переносить вирус
В южных регионах России уже встречаются комары, способные переносить вирус
Фото:

В 2025 году вспышки лихорадки чикунгунья отмечены в Южной Азии, Китае, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. «Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении», — пишет telegram-канал «Объясняем.рф».

Согласно данным специалистов, сохраняется вероятность завоза инфекции на территорию РФ из стран, где лихорадка чикунгунья является эндемичной. В южных регионах России (Краснодарский край, Крым, Адыгея, Абхазия) уже встречаются комары, способные переносить вирус.

Меры профилактики и защиты

Поскольку вакцины против лихорадки чикунгунья пока не существует, основное внимание уделяется профилактическим мерам. Роспотребнадзор и российское посольство в странах с повышенным риском заражения рекомендуют:

  • устанавливать москитные сетки на окна и двери;
  • использовать репелленты на открытых участках кожи и одежде;
  • носить одежду, максимально закрывающую тело;
  • избегать скоплений комаров, особенно в дневное время.
Специалисты рекомендуют проходить лабораторные обследования
Специалисты рекомендуют проходить лабораторные обследования
Фото:

Перед использованием репеллентов важно внимательно читать инструкцию и подбирать средства, подходящие для детей. Как сообщил корреспонденту URA.RU заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических исследований ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов, основным способом профилактики является поддержание крепкого здоровья.

Кроме того, специалист рекомендует проходить лабораторные обследования для выявления возможных инфекций. «Если человек затрудняется с выбором конкретного анализа, оптимальным решением станет исследование полного мутагенома — данный метод с помощью современных технологий секвенирования позволяет обнаружить широкий спектр патогенов», — отметил Олег Глотов.

Лечение заболевания

Специфических противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи не существует. Терапия проводится в инфекционном стационаре и направлена на облегчение симптомов: назначаются жаропонижающие, болеутоляющие, антигистаминные средства и препараты для укрепления сосудов. Аспирин противопоказан из-за риска кровотечений. Пациентам рекомендуется постельный режим, обильное питье и легкая пища.

В России началась разработка отечественной вакцины против вируса
В России началась разработка отечественной вакцины против вируса
Фото:

Возможность пандемии и разработка вакцины в России

Эксперты считают, что риск пандемии лихорадки чикунгунья в России остается низким из-за климатических особенностей. Тем не менее, уже зафиксирован первый завозной случай.

В связи с угрозой распространения заболевания в России началась разработка отечественной вакцины против вируса чикунгунья. Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал заявку на запуск проекта. По оценкам специалистов, создание вакцины может занять до двух лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Пациент был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщают в Роспотребнадзоре. Случай зафиксирован на фоне масштабной вспышки заболевания в Китае, где число заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует, но ситуация находится под контролем российских санитарных служб. Что такое чикунгунья, какие симптомы и как ее избежать — в материале URA.RU. Что такое лихорадка чикунгунья: пути заражения Лихорадка чикунгунья — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Chikungunya, который передается человеку через укусы инфицированных комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти комары активны преимущественно в дневное время и широко распространены в тропических и субтропических регионах мира. Передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем невозможна. Однако заражение может произойти при контакте с кровью инфицированного лица. Вспышки заболевания часто связаны с сезонным увеличением популяции комаров и активной туристической миграцией. Первый случай заражения вирусом чикунгунья был зафиксирован в 1952 году на территории современной Танзании. Название болезни происходит от слова на языке кимаконде, означающего «искривленный», что связано с характерной скованностью движений из-за сильных болей в суставах у инфицированных. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания зарегистрированы уже в 110 странах. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в странах Африки, Азии, а также на островах Индийского океана и в некоторых регионах Южной Америки. Симптомы чикунгуньи Инкубационный период лихорадки чикунгунья составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы заболевания проявляются внезапно и включают: Выраженная усталость может сохраняться неделями, а в некоторых случаях — месяцами. У детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Осложнения и риски Тяжелые формы заболевания встречаются относительно редко, но у пожилых пациентов и лиц с ослабленным иммунитетом чикунгунья может привести к летальному исходу. Примерно у 1–2% заболевших фиксируется летальность. У части переболевших развивается хронический артрит, который может сохраняться несколько лет. Где можно заразиться лихорадкой чикунгунья В 2025 году вспышки лихорадки чикунгунья отмечены в Южной Азии, Китае, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. «Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении», — пишет telegram-канал «Объясняем.рф». Согласно данным специалистов, сохраняется вероятность завоза инфекции на территорию РФ из стран, где лихорадка чикунгунья является эндемичной. В южных регионах России (Краснодарский край, Крым, Адыгея, Абхазия) уже встречаются комары, способные переносить вирус. Меры профилактики и защиты Поскольку вакцины против лихорадки чикунгунья пока не существует, основное внимание уделяется профилактическим мерам. Роспотребнадзор и российское посольство в странах с повышенным риском заражения рекомендуют: Перед использованием репеллентов важно внимательно читать инструкцию и подбирать средства, подходящие для детей. Как сообщил корреспонденту URA.RU заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических исследований ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов, основным способом профилактики является поддержание крепкого здоровья. Кроме того, специалист рекомендует проходить лабораторные обследования для выявления возможных инфекций. «Если человек затрудняется с выбором конкретного анализа, оптимальным решением станет исследование полного мутагенома — данный метод с помощью современных технологий секвенирования позволяет обнаружить широкий спектр патогенов», — отметил Олег Глотов. Лечение заболевания Специфических противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи не существует. Терапия проводится в инфекционном стационаре и направлена на облегчение симптомов: назначаются жаропонижающие, болеутоляющие, антигистаминные средства и препараты для укрепления сосудов. Аспирин противопоказан из-за риска кровотечений. Пациентам рекомендуется постельный режим, обильное питье и легкая пища. Возможность пандемии и разработка вакцины в России Эксперты считают, что риск пандемии лихорадки чикунгунья в России остается низким из-за климатических особенностей. Тем не менее, уже зафиксирован первый завозной случай. В связи с угрозой распространения заболевания в России началась разработка отечественной вакцины против вируса чикунгунья. Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал заявку на запуск проекта. По оценкам специалистов, создание вакцины может занять до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...