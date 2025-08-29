В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Пациент был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщают в Роспотребнадзоре. Случай зафиксирован на фоне масштабной вспышки заболевания в Китае, где число заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует, но ситуация находится под контролем российских санитарных служб. Что такое чикунгунья, какие симптомы и как ее избежать — в материале URA.RU.
Что такое лихорадка чикунгунья: пути заражения
Лихорадка чикунгунья — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Chikungunya, который передается человеку через укусы инфицированных комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти комары активны преимущественно в дневное время и широко распространены в тропических и субтропических регионах мира. Передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем невозможна. Однако заражение может произойти при контакте с кровью инфицированного лица. Вспышки заболевания часто связаны с сезонным увеличением популяции комаров и активной туристической миграцией.
Первый случай заражения вирусом чикунгунья был зафиксирован в 1952 году на территории современной Танзании. Название болезни происходит от слова на языке кимаконде, означающего «искривленный», что связано с характерной скованностью движений из-за сильных болей в суставах у инфицированных.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания зарегистрированы уже в 110 странах. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в странах Африки, Азии, а также на островах Индийского океана и в некоторых регионах Южной Америки.
Симптомы чикунгуньи
Инкубационный период лихорадки чикунгунья составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы заболевания проявляются внезапно и включают:
- резкое повышение температуры тела до 39–40°C;
- интенсивные боли в суставах (особенно в руках, ногах, кистях и стопах);
- кожную сыпь;
- головную боль;
- общую слабость и нарушение сна.
Выраженная усталость может сохраняться неделями, а в некоторых случаях — месяцами. У детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, а также желудочно-кишечного тракта.
Осложнения и риски
Тяжелые формы заболевания встречаются относительно редко, но у пожилых пациентов и лиц с ослабленным иммунитетом чикунгунья может привести к летальному исходу. Примерно у 1–2% заболевших фиксируется летальность. У части переболевших развивается хронический артрит, который может сохраняться несколько лет.
Где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
В 2025 году вспышки лихорадки чикунгунья отмечены в Южной Азии, Китае, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. «Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении», — пишет telegram-канал «Объясняем.рф».
Согласно данным специалистов, сохраняется вероятность завоза инфекции на территорию РФ из стран, где лихорадка чикунгунья является эндемичной. В южных регионах России (Краснодарский край, Крым, Адыгея, Абхазия) уже встречаются комары, способные переносить вирус.
Меры профилактики и защиты
Поскольку вакцины против лихорадки чикунгунья пока не существует, основное внимание уделяется профилактическим мерам. Роспотребнадзор и российское посольство в странах с повышенным риском заражения рекомендуют:
- устанавливать москитные сетки на окна и двери;
- использовать репелленты на открытых участках кожи и одежде;
- носить одежду, максимально закрывающую тело;
- избегать скоплений комаров, особенно в дневное время.
Перед использованием репеллентов важно внимательно читать инструкцию и подбирать средства, подходящие для детей. Как сообщил корреспонденту URA.RU заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических исследований ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов, основным способом профилактики является поддержание крепкого здоровья.
Кроме того, специалист рекомендует проходить лабораторные обследования для выявления возможных инфекций. «Если человек затрудняется с выбором конкретного анализа, оптимальным решением станет исследование полного мутагенома — данный метод с помощью современных технологий секвенирования позволяет обнаружить широкий спектр патогенов», — отметил Олег Глотов.
Лечение заболевания
Специфических противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи не существует. Терапия проводится в инфекционном стационаре и направлена на облегчение симптомов: назначаются жаропонижающие, болеутоляющие, антигистаминные средства и препараты для укрепления сосудов. Аспирин противопоказан из-за риска кровотечений. Пациентам рекомендуется постельный режим, обильное питье и легкая пища.
Возможность пандемии и разработка вакцины в России
Эксперты считают, что риск пандемии лихорадки чикунгунья в России остается низким из-за климатических особенностей. Тем не менее, уже зафиксирован первый завозной случай.
В связи с угрозой распространения заболевания в России началась разработка отечественной вакцины против вируса чикунгунья. Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал заявку на запуск проекта. По оценкам специалистов, создание вакцины может занять до двух лет.
