Войска РФ перерезали трассу в Краматорск, используемую для снабжения ВСУ

ВС РФ перекрыли трассу Доброполье — Краматорск, используемую для снабжения ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога активно использовалась украинской стороной для переброски живой силы и боеприпасов
Дорога активно использовалась украинской стороной для переброски живой силы и боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска установили контроль над трассой, связывающей Доброполье и Краматорск, которую украинская армия использовала для снабжения своих подразделений. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем», — заявил Кимаковский ТАСС. Операция по перерезанию ключевой логистической артерии существенно осложняет снабжение ВСУ на всем северном фланге. Дорога активно использовалась украинской стороной для переброски живой силы, вооружения и боеприпасов, сообщил советник главы ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России 27 августа освободили поселок Первое Мая в ДНР. На следующий день российская армия взяла под контроль поселок Нелеповку, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска установили контроль над трассой, связывающей Доброполье и Краматорск, которую украинская армия использовала для снабжения своих подразделений. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем», — заявил Кимаковский ТАСС. Операция по перерезанию ключевой логистической артерии существенно осложняет снабжение ВСУ на всем северном фланге. Дорога активно использовалась украинской стороной для переброски живой силы, вооружения и боеприпасов, сообщил советник главы ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России 27 августа освободили поселок Первое Мая в ДНР. На следующий день российская армия взяла под контроль поселок Нелеповку, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...