Российские войска установили контроль над трассой, связывающей Доброполье и Краматорск, которую украинская армия использовала для снабжения своих подразделений. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем», — заявил Кимаковский ТАСС. Операция по перерезанию ключевой логистической артерии существенно осложняет снабжение ВСУ на всем северном фланге. Дорога активно использовалась украинской стороной для переброски живой силы, вооружения и боеприпасов, сообщил советник главы ДНР.
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России 27 августа освободили поселок Первое Мая в ДНР. На следующий день российская армия взяла под контроль поселок Нелеповку, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
