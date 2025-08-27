Поселок Первое Мая в ДНР перешел под контроль российских войск

Освобожден поселок Первое Мая в ДНР
Освобожден поселок Первое Мая в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России 27 августа освободили поселок Первое Мая в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", — заявили в Минобороны. Информация приводится в telegram-канале оборонного ведомства. 

Ранее 360.ru сообщал о том, что российские войска выбили силы противника в селе Торское на Краснолиманском направлении в ДНР. Военные заняли зону к юго-востоку от села и продолжили продвижение.

