Российские военные установили контроль над населенным пунктом Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Нелеповка», — заявили в ведомстве. Успех был достигнут благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
Также по информации министерства, в ночь на 28 августа российские военные применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники для поражения военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты были поражены, цели ударов достигнуты.
