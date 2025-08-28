Российские военные освободили Нелеповку в ДНР. Карта

ВС РФ освободили Нелеповку в ДНР
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Освобожден населенный пункт Нелеповка», — заявили в ведомстве. Успех был достигнут благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Также по информации министерства, в ночь на 28 августа российские военные применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники для поражения военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты были поражены, цели ударов достигнуты.

