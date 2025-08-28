Микрорайон. Разгуляй в историческом центре Перми отдадут под комплексную застройку жильем. Существующие дома, среди которых много частных, снесут. Об этом рассказал председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края Павел Черепанов
«Микрорайон Разгуляй готовится к проекту комплексного развития территории. Обязательства будущего застройщика включают расселение и снос аварийных и ветхих жилых зданий, изъятие и демонтаж нежилых сооружений», — написал Черепанов в Telegram.
Кроме этого, застройщик будет обязан создать помещения для школы искусств и организовать общественный центр. По словам Черепанова, пока конкретного проекта КРТ нет. Еще предстоит подготовить всю документацию и концепцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!