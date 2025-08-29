Генпрокуратура заберет у американца музыкальное издательство в доход РФ

Генпрокуратура России требует вернуть государству издательство «Музыка». Государство хочет восстановить контроль над уникальным культурным наследием, оказавшимся в частных руках в результате коррупционных схем.
По данным источников РБК, иск заместителя генпрокурора основан на результатах проверки, проведенной по поручению главы ведомства Игоря Краснова. Директор издательства, музыковед и почетный член Российской академии художеств, Марк Зильберквит, имеющий гражданство США, еще в начале 2000-х годов инициировал акционирование и приватизацию издательства. Для этого в 2003–2004 годах были созданы ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон», не обладавшие на тот момент активами. Законодательство, как отмечают в прокуратуре, запрещало совмещать должность директора государственного предприятия с учредительством в коммерческих структурах.
В 2012 году был проведен фиктивный аукцион по продаже 100% акций издательства «Музыка». Победителем стала компания «Гамма-Пресс», связанная с Зильберквитом и его семьей. Сумма сделки составила 8,4 млн рублей, что, по мнению прокуратуры, не отражает реальной стоимости активов. Особую обеспокоенность у прокуратуры вызвал вопрос о судьбе уникальной нотной библиотеки, сформированной за более чем вековую историю издательства. Передача этого фонда в частные руки была прямо запрещена Росимуществом. Однако Зильберквит, используя служебное положение, определил балансовую стоимость библиотеки как нулевую и фактически присвоил ее.
После приватизации и оцифровки нотных изданий были оформлены авторские права, а доступ к материалам стал платным и ограниченным. Это поставило в зависимость музыкальные учебные заведения и исполнителей, вынудив государство и рядовых потребителей платить за доступ к культурному наследию. Генпрокуратура квалифицирует действия Зильберквита и его партнеров как противоправное обогащение, легализацию коррупционного дохода и сокрытие активов от контролирующих органов.
Генпрокуратура требует взыскать в доход государства акции издательства «Музыка», а также доли в компаниях «Гамма-Пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон». Кроме того, ведомство ходатайствует об аресте акций, запрете на сделки с интеллектуальной собственностью и ограничении права выезда за границу для фигурантов дела.
Издательство «Музыка» — старейшее и крупнейшее специализированное издательство в России, работающее в области музыкального искусства. Оно было основано в 1918 году после национализации фирмы Петра Юргенсона. За годы работы издательство выпустило тысячи нотных изданий, книг о музыке, а также осуществляет размещение материалов в электронных библиотечных системах.
