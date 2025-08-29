Неуважение, обесценивание и вранье: из-за чего увольняются россияне

Бизнес-тренер Айдын: ошибки руководства и токсичность приводят к увольнению
Россияне чаще всего увольняются из-за некомпетентных начальников, уверена бизнес-тренер Айдын
Россияне чаще всего увольняются из-за некомпетентных начальников, уверена бизнес-тренер Айдын

Сотрудники чаще увольняются из-за ошибок руководства, чем по другим причинам. На это обратила внимание бизнес-тренер Мария Айдын. По ее словам, одной из частых причин для ухода работников является обесценивание сотрудника со стороны начальства, а также «токсичная» атмосфера в коллективе. 

«Обесценивание — это когда руководитель транслирует, что вклад сотрудника незначителен. Фразы вроде „да что тут сложного“ создают ощущение, что работа не имеет ценности», — отметила бизнес тренер одну из главных причин увольнения людей в разговоре с журналистами «Газета.ру». Также она обозначила и другую, не менее важную — нездоровая атмосфера в коллективе, которую в простонародье принято называть «токсичной». 

Непоследовательность в управлении еще — один повод, который может заставить сотрудника сменить место работы. Специалист привела пример, когда начальник меняет курс без объяснения причин, говорит одно на встречах с командой и другое — с высшим руководством. «Это разрушает доверие и создает чувство неопределенности», — уточнила специалист. 

Еще одна деталь, которая может послужить уходу людей — отсутствие обратной связи. То есть, игнорирование мнения сотрудников или некачественная форма, когда обратная связь превращается в критику и обвинения. Особенно эту проблему ощущают сотрудники молодого поколения, для которых конструктивная обратная связь крайне важна. Эксперт подчеркнула, что отсутствие качественной обратной связи лишает сотрудников возможности профессионального роста и понимания своих перспектив в компании.

Другой повод сменить работы, по мнению бизнес-тренера — микроменеджмент, который проявляется в постоянных проверках, недоверии, контроле каждого шага и отсутствии возможности проявлять инициативу. В таких условиях сотрудники ощущают, что им не доверяют и не дают принимать решения самостоятельно. Микроменеджмент лишает работников автономии и возможности проявить свои профессиональные качества, что ведет к потере мотивации и чувству бесправия, подчеркнула Мария Айдын. Эксперт рекомендовала руководителям видеть в сотрудниках прежде всего личностей, а не функции.

