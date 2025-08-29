«Не судьба»: Гуф снова расстался

Рэпер Гуф официально прокомментировал заявление своей невесты Разият Салаховой о расставании. Музыкант подтвердил слухи о разрыве отношений.
«Расстались, да. Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для неё», — рассказал артист изданию Super.
Ранее Разият Салахова опубликовала в личном блоге трогательное видео с символическим прощанием, сопроводив его сообщением о конце отношений. Весной невеста Гуфа также уже делала заявление об отсутствии планов на свадьбу, несмотря на состоявшуюся помолвку.
Тогда же Разият честно призналась: «Я сейчас не хочу замуж», — комментируя слухи о возможном бракосочетании. Несмотря на многочисленные попытки сохранить отношения, паре не удалось преодолеть разногласия.
