«Не судьба»: Гуф снова расстался

Гуф подтвердил расставание с Разият Салаховой
Рэпер Гуф официально прокомментировал заявление своей невесты Разият Салаховой о расставании. Музыкант подтвердил слухи о разрыве отношений.

«Расстались, да. Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для неё», — рассказал артист изданию Super.

Ранее Разият Салахова опубликовала в личном блоге трогательное видео с символическим прощанием, сопроводив его сообщением о конце отношений. Весной невеста Гуфа также уже делала заявление об отсутствии планов на свадьбу, несмотря на состоявшуюся помолвку.

Тогда же Разият честно призналась: «Я сейчас не хочу замуж», — комментируя слухи о возможном бракосочетании. Несмотря на многочисленные попытки сохранить отношения, паре не удалось преодолеть разногласия.

