Челябинский «Трактор» озвучил причину отмены рэпера Элджея на Traktor Fest

Генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков прокомментировал отмену выступления рэпера Элджея на Traktor Winline Fest в субботу 30 августа. С исполнителем не удалось договориться о цене выхода на сцену.
«Элджей должен был стать символом драйва и энергии на Traktor Winline Fest. Мы ждали яркого шоу, хитовых треков и фирменных белых линз. К сожалению, потолок зарплат фестиваля не позволил нам удержать артиста. Мы благодарим Элджея за желание выступить на нашей черно-белой сцене. Даже без выхода на сцену он стал частью истории фестиваля и оставил свой след в сердцах болельщиков», — разъяснил ситуацию Волков.
Однако ранее челябинский политолог и радиоведущий Евгений Маклаков возмутился приглашением Элджея на Traktor Fest, назвав рэпера «разрушителем мозгов» молодежи и пропагандистом тупости и извращений. «Почему бренд и символ города „Трактор“ соглашается делить сцену с тем, кто разлагает то самое поколение, которое должно болеть за него?», — задался вопросами Маклаков.
Ранее общественники не раз обвиняли Элджея в пропаганде наркотиков в его творчестве. Мало того, полиция Москвы даже проверяла его по факту пропаганды употребления наркотиков. А в 2021 году Зюзинский суд Москвы оштрафовал исполнителя за рекламу употребления дури на 100 тысяч рублей.
Накануне стало известно, что вместо Элджея на Traktor Fest выступит со своими хитами Клава Кока. Традиционный фестиваль Traktor Fest состоится в субботу, 30 августа в 16:00, в парке имени Гагарина.
