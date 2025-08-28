Выступление Элджея на Traktor Winline Fest в Челябинске отменили

Причины отмены концерта Элджея пока неизвестны
Причины отмены концерта Элджея пока неизвестны

В Челябинске отменен концерт рэпера Элджея на Traktor Winline Fest. Об этом URA.RU сообщил источник. Артист был объявлен первым хедлайнером фестиваля ХК «Трактор».

«Элджей не приедет. Основным хедлайнером станет Клава Кока», — рассказал источник.

«Пока вопрос участия Элджея открыт. Полная ясность будет завтра», — прокомментировали URA.RU информацию об отмене выступления в пресс-службе ХК «Трактор».

Ранее челябинский политолог и радиоведущий Евгений Маклаков в telegram-канале возмутился приглашением Элджея на Traktor Fest, назвав его «разрушителем мозгов» молодежи. «Его тексты — это инструкция по деградации. Его „культура“ — это пропаганда тупости, извращений и наркотического состояния сознания. Почему „Трактор“ — легендарный бренд, символ города — соглашается делить сцену с тем, кто разлагает то самое поколение, которое должно болеть за него?», — задался вопросами Маклаков.

Фестиваль Traktor Winline Fest пройдет в парке имени Гагарина 30 августа в 16:00. «Черно-белые» представит состав команды на новый сезон. На мероприятии выступят Клава Кока и участники челябинской группы «Триагрутрика» Jahmal и Vibe. Также участников ждут спортивные конкурсы.

