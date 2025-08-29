В Оренбурге прошло заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа с участием председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих. Руководители региональных парламентов предложили расширить налоговые льготы для инвесторов. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе краевого парламента.
В своем докладе Сухих обозначил основные результаты инвестиционной политики региона, а также отметил эффективность мер по привлечению частных инвестиций, инициированных губернатором края Дмитрием Махониным. «За счет средств инвесторов регион получает возможность реализовывать масштабные инфраструктурные и социальные проекты без серьезной нагрузки на краевой и федеральный бюджеты. Это стало возможным благодаря совместной работе главы региона, правительства и депутатского корпуса. Как говорит наш губернатор, когда мы вместе, все реально», — отметил Валерий Сухих.
По словам полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, в настоящее время ПФО демонстрирует значительный рост по объему инвестиций. Он также подчеркнул, что одна из национальных целей, поставленных главой государства Владимиром Путиным, — к 2030 году увеличить объем инвестиций в основной капитал как минимум на 60%.
За последние три года в Пермском крае объем таких инвестиций увеличился в два раза. Наиболее популярным инструментом поддержки бизнеса остается региональный механизм «приоритетный инвестиционный проект», который предоставляет компаниям специальные льготы.
С 2025 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина введена новая категория — «высокопроизводительный приоритетный инвестиционный проект». Для предприятий, соответствующих этим критериям, предусмотрены сниженные ставки налога на прибыль. Чтобы воспользоваться льготами, инвесторам необходимо направить от 100 млн до 1,5 млрд рублей на создание либо модернизацию производственных мощностей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми прошла встреча председателя заксобрания Прикамья Валерия Сухих и председателя Совета законодателей ПФО Евгения Люлина с представителями молодежного парламентского движения Прикамья. «Встреча в очередной раз подтвердила, насколько важным является межрегиональное взаимодействие. Это реальная возможность поделиться лучшими практиками и вместе находить эффективные решения», — отметил Валерий Сухих.
