Путин передал активы сбежавшей из России французской компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов французской компании Air Liquide под временное управление российской «М-Логистике». Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Под управление "М-Логистики" перешли акции компаний, ранее принадлежавших ООО "Эр Ликид Рюсси"», — отмечается в указе. Air Liquide работала в России с 1989 года, но в сентябре 2022 года объявила о выходе из российского рынка. В апреле 2023 года Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации имущества России в США и других странах.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ, предусматривающий ответные действия на возможную конфискацию российских активов за границей. Документ предусматривает введение режима временного управления имуществом иностранных государств, а также аффилированных с ними компаний на территории России в случае блокировки ими российских активов.
