В Екатеринбурге впервые пройдет шоу с легендами мирового хоккея: программа The Magic Game

В Екатеринбурге 30 августа пройдет The Magic Game
Инициатором проведения матча звезд стал Павел Дацюк
Инициатором проведения матча звезд стал Павел Дацюк

В Екатеринбурге впервые пройдет The Magic Game, куда съедутся легенды мирового хоккея. Подробнее о том, что ждет гостей звездного матча, — в афише URA.RU. 

Предматчевые развлечения

До старта мероприятия гости смогут увидеть выставку наград чемпион мира 2012 года, хоккеиста Павла Дацюка, фотовыставку и поучаствовать в розыгрыше подарков. Запускать в «УГМК-Арену» начнут в 16:00. Автограф-сессии с хоккеистами не запланированы. 

Шоу

Старт матча намечен на 18:00. Сначала зрители увидят сказку о детской мечте Дацюка, ее написал болельщик российского фан-клуба «Детройта». Организаторы обещают, что удивят гигантскими декорациями, световыми инсталляциями, мэппингом, а в постановке поучаствую более 80 актеров и спортсменов. 

Примерно в 18:50 начнется приветствие команд и вбрасывание шайбы. На лед выйдут Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Трямкин, Вячеслав Фетисов, Сергей Голышев и другие.

Фото:

