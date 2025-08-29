Ушаков ответил на вопрос, встретится ли Путин с Алиевым и Трампом в рамках ШОС

Президент России Владимир Путин может провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября 2025 года, хотя отдельной договоренности об этом нет. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Я перечислил тех, кто будет участвовать. Господина Трампа среди них нет. А Алиев есть. Специально о встрече с Алиевым мы не договаривались. Но они будут сидеть за одним столом на одних мероприятиях, все возможно», — сказал Ушаков во время брифинга с журналистами.
Саммит ШОС, объединяющий 10 государств-членов, двух наблюдателей и 14 партнеров по диалогу, пройдет в формате заседания Совета глав государств и встречи «ШОС плюс». По словам Ушакова, организация представляет страны, где проживает половина населения планеты и производится около трети мирового ВВП. На повестке дня — вопросы безопасности, экономического сотрудничества и утверждение стратегии развития ШОС до 2035 года.
