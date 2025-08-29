Кто вошел в делегацию России на расширенной встрече Путина и Си

Стал известен состав российской делегации в рамках расширенной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ее озвучил советник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU.
«Переговоры Путина и Си в расширенном составе. Наша делегация — Мантуров, Новак, Чернышенко, Ушаков, Орешкин, более 10 министров», — заявил советник.
В состав делегации вошли руководители ряда министерств, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Белоусова, а также главу Министерства спорта Михаила Дегтярева. Кроме того, делегацию представляют министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Помимо них, участие принимают министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
На встрече будут присутствовать главы ряда федеральных служб и госкорпораций. По словам Ушакова, также на месте будут находиться несколько представителей крупного бизнеса.
После переговоров начнется церемония обмена подписанными двусторонними документами. Основным станет соглашение по линии Газпрома и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Всего будет подписано около 20 соглашений.
Заседание состоится на полях саммита ШОС в Тяньцзине, проведение которого запланировано на период с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Ожидается, что данный саммит станет крупнейшим за всю историю организации: в мероприятии примут участие руководители свыше 20 государств и делегации от 10 международных структур.
