Кто вошел в делегацию России на расширенной встрече Путина и Си

Ушаков: в состав делегации на встрече Путина и Си войдут более 10 министров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В составе делегации входит Новак, Чернышенко и Мануров, заявил Ушаков
В составе делегации входит Новак, Чернышенко и Мануров, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Стал известен состав российской делегации в рамках расширенной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ее озвучил советник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU.

«Переговоры Путина и Си в расширенном составе. Наша делегация — Мантуров, Новак, Чернышенко, Ушаков, Орешкин, более 10 министров», — заявил советник.

В состав делегации вошли руководители ряда министерств, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Белоусова, а также главу Министерства спорта Михаила Дегтярева. Кроме того, делегацию представляют министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Помимо них, участие принимают министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На встрече будут присутствовать главы ряда федеральных служб и госкорпораций. По словам Ушакова, также на месте будут находиться несколько представителей крупного бизнеса.

После переговоров начнется церемония обмена подписанными двусторонними документами. Основным станет соглашение по линии Газпрома и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Всего будет подписано около 20 соглашений.

Заседание состоится на полях саммита ШОС в Тяньцзине, проведение которого запланировано на период с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Ожидается, что данный саммит станет крупнейшим за всю историю организации: в мероприятии примут участие руководители свыше 20 государств и делегации от 10 международных структур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стал известен состав российской делегации в рамках расширенной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ее озвучил советник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU. «Переговоры Путина и Си в расширенном составе. Наша делегация — Мантуров, Новак, Чернышенко, Ушаков, Орешкин, более 10 министров», — заявил советник. В состав делегации вошли руководители ряда министерств, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Белоусова, а также главу Министерства спорта Михаила Дегтярева. Кроме того, делегацию представляют министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Помимо них, участие принимают министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. На встрече будут присутствовать главы ряда федеральных служб и госкорпораций. По словам Ушакова, также на месте будут находиться несколько представителей крупного бизнеса. После переговоров начнется церемония обмена подписанными двусторонними документами. Основным станет соглашение по линии Газпрома и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Всего будет подписано около 20 соглашений. Заседание состоится на полях саммита ШОС в Тяньцзине, проведение которого запланировано на период с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Ожидается, что данный саммит станет крупнейшим за всю историю организации: в мероприятии примут участие руководители свыше 20 государств и делегации от 10 международных структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...