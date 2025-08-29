Приглашенная на завтрашний Traktor Winline Fest певица Клава Кока подтвердила свое выступление на хоккейном предсезонном фестивале и обратилась ко всем зрителям завтрашнего события. Приветствие Клавы опубликовал telegram-канал ХК «Трактор».
«Челябинск, всем большой привет. Срочный-срочный слет! Потому что завтра внезапно я буду выступать в вашем прекрасном замечательном городе — практически у себя на Родине, на Урале. Все будет проходить в парке Гагарина в рамках фестиваля Traktor Winline Fest. Поэтому обязательно все приходите. Вся наша, мы скоро уже вылетаем, поэтому ждем вас завтра!», — сказала Клава Кока южноуральцам.
Ранее генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков объяснил отмену выступления рэпера Элджея на Traktor Fest тем, что с исполнителем не удалось договориться о приемлемой цене. Хоккейный фестиваль Traktor Fest состоится в субботу, 30 августа в 16:00, в парке имени Гагарина. Вместе с Клавой Кокой выступят участники культовой челябинской группы «Триагрутрика» — Jahmal и Vibe.
Видео: telegram-канал ХК «Трактор»
