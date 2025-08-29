Тульская полиция разъяснила подробности взрыва

В Туле в квартире на улице Кутузова произошел взрыв, в результате которого пострадала 23-летняя девушка, сообщила полиция региона. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.
«29 августа 2025 года в 13-00 поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Кутузова, произошел громкий хлопок. „, — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В результате инцидента 23-летняя жительница Тулы получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
По данным полиции, разрушений несущих конструкций здания не зафиксировано. В настоящее время правоохранители проводят работу с 35-летним жителем Новомосковска, который находился в квартире во время взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется проверка для установления причин и деталей инцидента.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве, который произошел в одном из жилых домов на улице Кутузова в Туле. По их данным, причиной происшествия могла стать граната. Как сообщают журналисты со ссылкой на источники, неизвестное лицо активировало взрывное устройство в подъезде многоквартирного дома.
