Бытовая ссора закончилась подрывом: что известно о взрыве гранаты в жилом доме Тулы

В жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел взрыв гранаты. В результате пострадала женщина. Она госпитализирована с осколочными ранениями.
Далее стало известно, что взрыв в доме произошел в результате бытовой ссоры между пострадавшей девушкой и ее судимым сожителем. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Ссора стала причиной взрыва
Журналистам рассказали, что гранату в доме взорвал местный 35-летний житель, причем тот был ранее судим. Сам инцидент произошел в результате ссоры между мужчиной и девушкой. Это подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой, он (мужчина — прим. URA.RU) решил воспользоваться гранатой», — указано в материале. Его передает РИА Новости.
Девушка пострадала от своего сожителя
В Туле полиция выясняет обстоятельства происшествия. Известно, что в результате взрыва пострадала 23-летняя девушка. Об этом сообщила полиция региона.
«В результате происшествия с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена 23-летняя жительница Тулы», — заявили в ведомстве. Сообщается, что женщина госпитализирована с телесными повреждениями.
По данным ведомства, сейчас сотрудники полиции опрашивают 35-летнего жителя Тульской области, который находился в квартире во время происшествия. В полиции уточнили, что разрушений несущих конструкций здания не зафиксировано, угрозы для жителей дома нет. Оперативники проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.
