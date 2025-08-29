Бытовая ссора закончилась подрывом: что известно о взрыве гранаты в жилом доме Тулы

В Туле мужчина взорвал гранату во время бытовой ссоры
После взрыва госпитализирована 23-летняя женщина
После взрыва госпитализирована 23-летняя женщина
В Туле мужчина подорвал гранату в квартире

В жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел взрыв гранаты. В результате пострадала женщина. Она госпитализирована с осколочными ранениями.

Далее стало известно, что взрыв в доме произошел в результате бытовой ссоры между пострадавшей девушкой и ее судимым сожителем. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

Ссора стала причиной взрыва

Журналистам рассказали, что гранату в доме взорвал местный 35-летний житель, причем тот был ранее судим. Сам инцидент произошел в результате ссоры между мужчиной и девушкой. Это подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой, он (мужчина — прим. URA.RU) решил воспользоваться гранатой», — указано в материале. Его передает РИА Новости. 

Девушка пострадала от своего сожителя

В Туле полиция выясняет обстоятельства происшествия. Известно, что в результате взрыва пострадала 23-летняя девушка. Об этом сообщила полиция региона.

«В результате происшествия с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена 23-летняя жительница Тулы», — заявили в ведомстве. Сообщается, что женщина госпитализирована с телесными повреждениями.

По данным ведомства, сейчас сотрудники полиции опрашивают 35-летнего жителя Тульской области, который находился в квартире во время происшествия. В полиции уточнили, что разрушений несущих конструкций здания не зафиксировано, угрозы для жителей дома нет. Оперативники проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело. 

