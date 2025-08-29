Ушаков рассказал, куда Путин отправится после Китая

После завершения мероприятий на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября 2025 года президент России Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 3 по 6 сентября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«4 и 5 сентября президент будет во Владивостоке. 5-го состоится пленарное заседание», — заявил Ушаков во время брифинга с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 5 сентября в 15:00, в котором вместе с Путиным выступят премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун. Лидеры ответят на вопросы после своих выступлений. До пленарного заседания, 4 сентября, Путин планирует провести двусторонние встречи с каждым из этих политиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.