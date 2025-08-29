Ушаков рассказал, куда Путин отправится после Китая

Путин после Китая поедет во Владивосток на ВЭФ
У Путина уже запланирована следующая поездка после Китая
У Путина уже запланирована следующая поездка после Китая

После завершения мероприятий на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября 2025 года президент России Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 3 по 6 сентября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«4 и 5 сентября президент будет во Владивостоке. 5-го состоится пленарное заседание», — заявил Ушаков во время брифинга с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 5 сентября в 15:00, в котором вместе с Путиным выступят премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун. Лидеры ответят на вопросы после своих выступлений. До пленарного заседания, 4 сентября, Путин планирует провести двусторонние встречи с каждым из этих политиков.

