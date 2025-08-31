31 августа 2025

Уральский бьюти-гигант откроет свой завод за 4 миллиарда

Сеть магазинов из Екатеринбурга «Золотое Яблоко» откроет свой завод в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания ведет переговоры с производствами на Урале в том числе
Компания ведет переговоры с производствами на Урале в том числе Фото:

Сеть магазинов «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть свое производство косметических средств. Инвестиции в проект, как ожидается, составят до 4 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бьюти-ритейлера.

«Завод может стать частью комплексного сервиса, который „Золотое Яблоко“ предложит российским брендам: от разработки формул и производства — до продажи, логистики и экспорта. Сейчас компания работает на рынках Казахстана, Республики Беларусь, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии», — прокомментировал основатель и совладелец компании Иван Кузовлев.

Переговоры о покупке ведутся с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Выход предприятия на производственные мощности планируется в 2027–2030 годах. Предполагается, что благодаря запуску производства отечественные бренды получат качественное производство и поддержку экспертов в создании продукции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сеть магазинов «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть свое производство косметических средств. Инвестиции в проект, как ожидается, составят до 4 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бьюти-ритейлера. «Завод может стать частью комплексного сервиса, который „Золотое Яблоко“ предложит российским брендам: от разработки формул и производства — до продажи, логистики и экспорта. Сейчас компания работает на рынках Казахстана, Республики Беларусь, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии», — прокомментировал основатель и совладелец компании Иван Кузовлев. Переговоры о покупке ведутся с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Выход предприятия на производственные мощности планируется в 2027–2030 годах. Предполагается, что благодаря запуску производства отечественные бренды получат качественное производство и поддержку экспертов в создании продукции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...