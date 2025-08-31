Уральский бьюти-гигант откроет свой завод за 4 миллиарда

Сеть магазинов «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть свое производство косметических средств. Инвестиции в проект, как ожидается, составят до 4 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бьюти-ритейлера.
«Завод может стать частью комплексного сервиса, который „Золотое Яблоко“ предложит российским брендам: от разработки формул и производства — до продажи, логистики и экспорта. Сейчас компания работает на рынках Казахстана, Республики Беларусь, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии», — прокомментировал основатель и совладелец компании Иван Кузовлев.
Переговоры о покупке ведутся с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Выход предприятия на производственные мощности планируется в 2027–2030 годах. Предполагается, что благодаря запуску производства отечественные бренды получат качественное производство и поддержку экспертов в создании продукции.
