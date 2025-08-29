Глава района прокомментировал взрыв на заправке в Дагестане

В Дагестане произошел пожар на заправке
Взрыв на автозаправочной станции в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана не привел к жертвам, а пожар локализуется. Об этом URA.RU сообщил глава района Багаутдин Мамаев.

«Жертв нет, по предварительным данным, пожар локализуется. Выехали две пожарные машины, два расчета по четыре человека, один водовоз и скорая помощь», — рассказал Гаджимурадович в беседе с нашим корреспондентом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, а причина взрыва пока не установлена.

На месте происшествия работают представители МЧС, райгаза и электросетей, а также два заместителя главы района. Информация о ЧП передана в Центр управления регионом (ЦУР). Прокуратура Дагестана уже начала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что, согласно уточнениям регионального управления МЧС, сообщение о происшествии было зафиксировано в 16:19 по местному времени. Пожар возник на автозаправочной станции, расположенной в Хасавюртовском районе неподалеку от села Сулевкент. По предварительным сведениям, инцидент произошел во время перекачки газа вследствие разгерметизации резервуара.

