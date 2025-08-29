В Катав-Ивановске СКР расследует дело за вывод в морозы котла из строя

Котел вышел из строя по халатности коммунальщиков
Котел вышел из строя по халатности коммунальщиков Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) коммунальщики морозы вывели из строя недавно отремонтированный котел. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, этим причинили ущерб бюджету на 25,6 млн рублей.

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при эксплуатации котельного оборудования. Вывод из строя парового котла произошел 4 марта», — заявили в СКР.

Провинились сотрудники котельной «Центральная». Котел отремонтировала специализированная организация. Однако оборудование запустили без проведения пуско-наладочных работ. Итогом стала авария из-за температурного перегрева.

По данным сервиса World Weather, 4 марта в городе стояли морозы. И если днем они были незначительными, минус три градуса, то ночью — минус 14 градусов.

