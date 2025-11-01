В Челябинске два водителя сбили школьников

Обстоятельства ДТП с участием детей выясняются (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске два водителя сбили двух школьников, один из которых переходил дорогу в неположенном месте, второй — по переходу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

«Около дома № 64 по Копейскому шоссе 59-летний водитель автомобиля „Киа Спортэйдж“ наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.