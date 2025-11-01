Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Челябинске два водителя сбили школьников

01 ноября 2025 в 09:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обстоятельства ДТП с участием детей выясняются (архивное фото)

Обстоятельства ДТП с участием детей выясняются (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске два водителя сбили двух школьников, один из которых переходил дорогу в неположенном месте, второй — по переходу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города. 

«Около дома № 64 по Копейскому шоссе 59-летний водитель автомобиля „Киа Спортэйдж“ наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Остальные обстоятельства ДТП выясняются. 

В тот же день вечером аналогичное ДТП произошло около дома № 18а на улице 32-ой Годовщины Октября. 42-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 16-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка не было на одежде световозвращающих элементов, подчеркнули в Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП также устанавливаются. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал