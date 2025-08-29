Белоусов заявил о создании 11 новых военных специальностей

Белоусов сообщил, что в военных академиях начнут готовить специалистов по БПЛА
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о запуске с сентября 2025 года подготовки военнослужащих по 11 новым специальностям, включая управление беспилотниками и робототехникой, в трех военных академиях. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны России.

«Третье приоритетное направление — модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров. <…> С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», — сказал Белоусов. Видео с заседания есть в распоряжении URA.RU.

Мероприятия реализуются в рамках проекта «Военное образование — на службе Отечеству», уточнили в Минобороны РФ. Министр также подчеркнул необходимость обновления перечня военно-учетных специальностей до конца 2025 года. Этот процесс учитывает прогнозы военных конфликтов, перспективную структуру Вооруженных сил и планы поставок современного вооружения.

