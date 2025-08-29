Возгорание машины привело к взрыву на АЗС в Дагестане: что известно к этому часу

В Дагестане в селе Сулевкент Хасавюртовского района произошел взрыв на автозаправке. По версии следствия, причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль. Также ряд telegram-каналов сообщали о пострадавших — до четырех человек. В свою очередь глава Хасавюртовского района Багаутдин Гаджимурадович Мамаев в разговоре с URA.RU уточнил, что в результате происшествия погибших нет. Что известно о ЧП в Дагестане — в материале URA.RU.
Причина взрыва
По информации СУ СК, предположительно произошло возгорание автомобиля. В связи с этим организована проверка. Об этом сообщили в ведомстве.
«По предварительной информации, 29 августа 2025 года на автозаправочной станции в с. Сулевкент Хасавюртовского района произошло возгорание машины», — сообщили в ведомстве.
Также проверку организовала и прокуратура Дагестана. Прокурор Хасавюртовского района Али Алиев дал комментарий касательно произошедшего взрыва.
Пострадавшие
В беседе с URA.RU глава Хасавюртовского района Багаутдин Гаджимурадович Мамаев отметил, что в результате происшествия обошлось без погибших. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. По информации канала пострадало четыре человека.
Пожар локализован
Глава района также заверил, что возгорание удалось взять под контроль. На месте работали спасатели, водовоз и машина скорой помощи. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.