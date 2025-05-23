США с 1 июля уволят сотрудников USAID на Украине

С 1 июля 2025 года США официально прекращают трудовые отношения с рядом сотрудников Агентства Штатов по международному развитию (USAID) на Украине. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на американском портале госзакупок.
«Соединенные Штаты с 1 июля официально увольняют сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине», — пишет ТАСС. Агентство ознакомилось с данными на портале. Эта поправка направлена на расторжение контракта в интересах государственных органов.
Увольнение коснется работников гуманитарных программ, включая специалистов, принятых на работу уже после победы Дональда Трампа на последних президентских выборах в США. В частности, речь идет о старшем советнике по экономическому росту, старшем техническом советнике по глобальной безопасности в области здравоохранения, советнике по координации доноров и других.
В документах также раскрываются суммы контрактов, заключавшихся с отдельными сотрудниками на различные сроки. Самый дорогостоящий контракт был подписан со специалистом по связям с общественностью (старший советник по коммуникациям), его стоимость составила 455 тысяч долларов. Имена конкретных специалистов в опубликованных материалах не называются.
Фраза «в интересах правительства» традиционно используется Агентством по повышению эффективности работы государственных органов США, находящимся под руководством предпринимателя Илона Маска. В случае увольнения по этому основанию сотрудникам, как правило, полагается компенсация, однако детали предоставления выплат определяются индивидуально и зависят от обстоятельств каждого отдельного случая.
В марте госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Штаты прекращают 83% действующих программ USAID. Сокращения коснутся 5,2 тысячи контрактов, которые, как считают представители правительства, привели к неэффективному расходованию десятков миллиардов долларов и в ряде случаев даже наносили ущерб национальным интересам страны. Оставшиеся 18% инициатив перейдут под более строгий контроль Госдепартамента и будут реализовываться с повышенным вниманием к эффективности.
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