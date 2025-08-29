29 августа 2025

Новый детский театр порадует юных пермяков серией премьерных показов

Пермский Театр-Тятрик представит осенью три премьерные постановки
Детскую сцену Театра-Театра открыли в конце декабря прошлого года
Этой осенью на детской сцене Театра-Театра — в Театре-Тятрике представят три премьерные постановки. С программой ознакомились журналисты.

«Спектаклем „Театр на ладошке. Осень“ (0+) завершится цикл бэби-постановок о временах года от пионеров направления в РФ Юрия и Ольги Устюговых (Москва). Ближе к концу октября режиссер Марина Хомутова (Санкт-Петербург) представит семейный спектакль „Мое“ (6+). Еще одна премьера — древнегреческая сказка „Жил-был Геракл“ (6+). Режиссером выступает Алексей Золотовицкий (Москва)», — пишет «Новой компаньон».

Премьерный показ «Театр на ладошке. Осень» состоится 5 сентября. Даты двух других спектаклей еще не определены.

URA.RU рассказывало ранее о старте нового сезона в пермском ТЮЗе. О том, что театр покажет в первую неделю осени — узнаете из обзора URA.RU.

