Новый сезон в Пермском ТЮЗе начнется с премьеры

Театр юного зрителя в Перми в сентябре открывает 62-й сезон. Первый показ – премьера спектакля «Братья свободы» (12+). Что еще покажет ТЮЗ в первую неделю осени – в обзоре URA.RU.
2 и 3 сентября
«Братья свободы» (12+)
Это спектакль по советской повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Премьеру планировали показать еще в мае, но перенесли на осень. К повести Дубровина ТЮЗ обращается не впервые. «Братья свободы» в постановке Михаила Скоморохова были показаны еще 1987 году. В основе версии 2025 года, над которым работает режиссер Константин Яковлев, лежит инсценировка той самой постановки из 1980-х. «Спектакль «Братья свободы» поднимает множество тем, которые остаются актуальными во все времена. Среди них — сложность внутрисемейных взаимоотношений, становление личности, а, главное, как в самые тяжелые времена при сложных обстоятельствах оставаться человеком», — говорится на сайте театра. Начало в 19:00.
4 и 5 сентября
«Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+)
Это музыкальная драма в двух действиях по мотивам романа-эпопеи Льва Толстого. Она раскрывает основные сюжетные линии произведения. При этом главный акцент сделан на истории Наташи Ростовой, на ее духовном становлении и росте. Начало в 19:00.
6 сентября
«Чудеса под подушкой» (6+)
Театрализованное иллюзионное шоу для всех, кто верит в сны создано в Пермском ТЮЗе в конце весны 2025 года. «Что такое сны? А что, если предположить, что сны – это волшебство? Настоящее волшебство! ТЮЗ приглашает прикоснуться к этой магии! Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по волшебному миру: встретимся с манящими грезами о любви, с пугающими кошмарами и сладкими предрассветными снами… А проводником в этот мир станет известный иллюзионист Дмитрий Перов», — указано в афише. 6 сентября состоится сразу два показа шоу: в 15:00 и 18:00.
7 сентября
«Новая история страны Оз» (6+)
Этот мюзикл с успехом идет на сцене театра с 2023 года. Постановка — продолжение знаменитой сказки, в которой встретятся как уже знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев, так и новые герои: ведьма Момби и ее воспитанник Тип. Новое удивительное путешествие по дороге из желтого кирпича готовит много небывалых приключений и неожиданных встреч. Увидеть спектакль можно 7 сентября в 12:00 и 16:00.
