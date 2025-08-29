29 августа 2025

Клава Кока рассказала, во сколько выйдет на сцену «Трактор Винлайн Фест» в Челябинске

Клава Кока прилетела в Челябинск на фестиваль «Трактор Винлайн Фест»
© Служба новостей «URA.RU»
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Певица Клава Кока объявила время своего концерта в Челябинске 30 августа в рамках фестиваля «Трактор Винлайн Фест» (Traktor Winline Fest). Он состоится около десяти часов вечера. Об этом артистка сообщила подписчикам в своем telegram-канале. 

«Доброе утро. Я в Челябинске... Встречаемся на Traktor Winline Fest в Парке Гагарина примерно в 22:00», — написала певица в своем telegram-канале.

Ранее она назвала свой приезд в Челябинск спонтанным. Артистка призвала гостей обязательно посетить мероприятие. 

Само спортивное событие стартует в 16:00. Организаторы Traktor Winline Fest анонсировали, что праздник хоккейного клуба «Трактор» пройдет в формате открытого городского фестиваля. В программе — выступления артистов, встречи с игроками команды и интерактивные зоны для болельщиков. По информации пресс-службы клуба, мероприятие традиционно привлекает несколько тысяч горожан и гостей Челябинска. Клава Кока станет одним из главных музыкальных гостей вечера.

