Вечером 29 августа 2025 года в Челябинске на улице Братьев Кашириных произошла авария с участием двух легковых автомобилей Kia Rio. Пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19:20 у дома №8. По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Kia Rio, под управлением женщины 1997 года рождения, и другим Kia Rio с мужчиной 1996 года рождения за рулем. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек», — уточнили в ведомстве.
В числе пострадавших — семья с двумя дочерьми в возрасте трех и девяти лет; обе девочки были размещены в детских креслах и пристегнуты ремнями безопасности. Во втором транспортном средстве травмы получили две женщины в возрасте 21 и 28 лет.
