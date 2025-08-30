Мошенников и мигрантов с сентября возьмут под особый контроль

В России с 1 сентября 2025 года начнут действовать новые законодательные меры, направленные на защиту граждан от мошенничества, запрет навязывания платных услуг и усиление контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. <...> [Также] усиливается контроль за мигрантами. <...> [Кроме того,] запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение», — написал Володин в мессенджере MAX о мерах, которые начнут действовать с 1 сентября.
В целях противодействия мошенническим действиям при оформлении кредитов будет введен так называемый «период охлаждения», в течение которого проведение финансовых операций по выданным займам будет временно приостановлено. Кроме того, граждане смогут назначать доверенных лиц для подтверждения переводов со своих счетов и снятия наличных средств. Также появится возможность установить через МФЦ самозапрет на получение кредитов. Помимо этого, правоохранительные органы получат право получать от банков сведения о счетах, вкладах и финансовых операциях физических и юридических лиц во внесудебном порядке в рамках расследования уголовных дел.
В рамках ужесточения мер контроля над мигрантами Володин сообщил, что для иностранных граждан, прибывающих в Россию, увеличиваются существующие и вводятся новые пошлины. Кроме того, в Москве и Московской области будет запущен пилотный проект, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по адресу пребывания, прохождение процедуры дактилоскопии, снятие биометрических фотографий, а также отслеживание геолокации мобильных устройств с использованием специализированного приложения.
Кроме того, с сентября вводится запрет на навязывание гражданам дополнительных платных услуг и работ, а также на создание условий, при которых предполагается их автоматическое согласие на покупку таких услуг. Покупатели получают право требовать возврата денежных средств за товары и услуги, предоставленные без их предварительного согласия.
