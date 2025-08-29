В Челябинске 30 августа стартовал ежегодный фестиваль хоккейного клуба «Трактор» — «Трактор Винлайн Фест» (Traktor Winline Fest). Для горожан и поклонников команды подготовили разнообразную программу, включающую выступления популярных российских исполнителей, встречи с игроками клуба, а также спортивные и развлекательные мероприятия. Хоккеисты, например, приготовили гостям смузи, сообщает корреспондент URA.RU.
«Фестиваль проходит в парке Гагарина. Площадки начали свою работу в 16:00. Всего действуют 11 интерактивных зон», — передает корреспондент URA.RU с места события.
Входную группу парка украсили портретами игроков команды. Постепенно территорию заполнили тысячи болельщиков. Для них работают различные зоны, в том числе для фото, и точка, в которой можно приобрести фирменный мерч.
У болельщиков есть возможность пообщаться с игроками «Трактора»: взять автограф и сфотографироваться. Участники команды также встречают челябинцев в фудкорт-зоне: готовят гостям смузи и угощают блинчиками.
Организаторы объявили, что работают следующие локации: «Traktor Store + WEGOOD», «Traktor DJ — Zone», «Черно-белый ниндзя», «Good Night Show», «Фотозона Winline», «Граффити», «Йога от Zen Factory», «PS — Zone ot GameSpot», «Winline Zone», «Гонки от LAVR», «Колесо обозрения». Настроение празднику задает диджей.
Впереди гостей ждет награждение, блок от магазина «Трактор» и презентация команды. Хедлайнерами фестиваля станут певица Клава Кока, которая выйдет на сцену в 10 вечера, и участники культовой челябинской группы «Триагрутрика» — Jahmal и Vibe.
