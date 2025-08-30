Герасимов: ВС РФ создают зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Герасимов заявил об успешном создании зоны безопасности вблизи границ России
Герасимов заявил об успешном создании зоны безопасности вблизи границ России Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВС РФ успешно выполняют задачу по созданию зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины, граничащих с Россией. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) Валерий Герасимов.

«Успешно выполняются задачи по созданию ... зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — заявил начальник Генштаба в ходе подведения итогов весенне-летней кампании в зоне СВО. Его слова приводит telegram-канал Минобороны России. Он также подчеркнул, что Объединенная группировка войск ведет безостановочное наступление практически по всей линии фронта. «С марта освобождено более 3,5 тысячи кв. км территории и 149 населенных пунктов», — отметил Герасимов.

