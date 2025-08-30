Политолог Беспалько: Парубия устранили как свидетеля преступлений Киева

Экс-главу СНБО Украины и бывшего депутата Верховной Рады Андрея Парубия могли устранить как свидетеля самых громких преступлений киевского режима. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.
«Можно предположить что, во-первых, избавляются от свидетелей разного рода политических событий... Парубий был участником первого и второго майданов. Он был организатором и исполнителем убийства одесситов 2 мая 2014 года (поджог Дома профсоюзов в Одессе — прим. ред.). В любом случае это человек, который обладает достаточно большим набором показаний, может быть, поэтому его и устранили», — отметил Беспалько.
Политолог также предположил, что у убийства Парубия могла быть и другая причина. «С другой стороны, может быть, это просто провокация, устранение уже ненужного отставного политика, чтобы потом обвинить Россию в совершении террористических актов. В том, что будут Россию обвинять сейчас, я не сомневаюсь ни минуты... А каковы реальные причины и что произошло, мы, наверно, узнаем не сразу», — подчеркнул Беспалько.
Андрей Парубий был застрелен днем 30 августа во Львове. Сообщалось, что киллер, одетый курьером доставки еды, сделал восемь выстрелов. Парубий скончался на месте. Убийце удалось скрыться. Во Львове объявлен план «Сирена».
