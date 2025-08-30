С кровью сотен украинцев на руках: Евромайдан, убийства и прочие преступления Андрея Парубия

Одними из наиболее важных событий на Украине последнего десятилетия является Евромайдан 2014 года. Тогда в Киеве и других крупных городах прошли масштабные митинги украинцев против власти. В частности, народ протестовал против приостановки правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и геноцида жителей Донбасса.
Ключевой фигурой Майдана считается убитый 30 августа 2025 года во Львове бывший председатель верховной Рады и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий. Причем об этом говорили в том числе и на Украине. Еще в 2019 году украинский юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований страны иск с просьбой расследовать причастность Парубия к массовому убийству людей в 2014 году. Какую роль сыграл убитый Парубий в контексте Майдана — в материале URA.RU.
Координатор Майдана
Известно, что еще осенью 2013, в первые месяцы с протестов на Украине, Парубий был назначен комендантом и руководителем «Самообороны Майдана». Он координировал действия протестующих, которые столкнулись с правоохранительными органами. Под его началом митингующие организовались в боевые отряды, что способствовало обороне Майдана от попыток разгона со стороны силовиков.
Он стоял за снайперами, которые расстреливали людей в Киеве
К 20 февраля, в один из самых кровавых дней протестов, ситуация обострилась до предела. Согласно некоторым источникам, в том числе заявлениям бывшего главы СБУ Александра Якименко, снайперы открыли огонь из зданий в центре Киева, которые контролировались силами, подчинявшимися «коменданта Майдана» Парубию.
По словам Якименко, силовики предлагали представителям протестующих допустить их в указанные здания для поиска и задержания снайперов, но получили отказ. Как утверждает экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, стрельба велась как по митингующим, так и по сотрудникам милиции именно из здания, где находились вооруженные сторонники Парубия: «Стреляли из окон того же здания, где размещались боевики. Простое совпадение? Вряд ли», — цитировали Захарченко журналисты.
Причем известно, что 20 февраля 2014 года к Парубию обращались не только представители силовых структур, но и активисты Евромайдана, заявляя о стрельбе из зданий, контролируемых оппозицией. Руководитель обороны Майдана отвечал, что его люди проверили помещения и не обнаружили снайперов. Позже же он признал факт наличия снайперов, но заявил, что это якобы были агенты из России, не уточняя, каким образом они могли попасть в здания, охраняемые националистическими формированиями.
После победы Евромайдана Андрей Парубий был назначен главой Совета национальной безопасности и обороны Украины. В этом качестве он продолжил играть значительную роль в обеспечении национальной безопасности страны, особенно в контексте начавшегося конфликта на востоке Украины.
К поджогу Доме профсоюзов в Одессе также стоял Парубий
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий подозревается также в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года. Парубий координировал действия силовых ведомств в регионе и непосредственно перед трагедией прибыл в Одессу для проведения оперативного штаба по вопросам «национальной безопасности».
По данным общественных организаций, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения различной степени тяжести. В течение 11 лет после трагедии расследование обстоятельств гибели людей остается открытым, а точные причины возгорания до сих пор вызывают споры среди экспертов и правозащитников.
Бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи также раскрывал подробности трагедии. Он говорил, что разгона «Антимайдана» в мае 2014 года добивался тогдашний глава Одесской областной администрации Владимир Немировский. По словам Фучеджи, после отказа силовиков применить жесткие меры, Немировский обратился за поддержкой к Андрею Парубию, который как раз контролировал группы боевиков, участвовавших в событиях «Евромайдана».
Свидетели событий отмечают, что одесские активисты «Евромайдана» не обладали достаточными ресурсами для проведения масштабных силовых акций против сторонников «Антимайдана». Однако накануне трагедии 2 мая 2014 года и непосредственно в день столкновений в Одессе появились сотни подготовленных к противостояниям людей, чьи действия были скоординированы. Ранее, в апреле 2015 года, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсетях утверждал, что именно Парубий курировал действия радикалов в Одессе и несет ответственность за произошедшее.
Парубия неоднократно обвиняли в причастности к Майдану
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, комментируя гибель Парубия, также обвинил того в причастности к гибели тысяч мирных жителей во время событий в Киеве, Одессе и на Донбассе. Об этом Прозоров сообщил в интервью ТАСС.
С обвинениями также выступал французский бизнесмен и геополитический эксперт Тьерри Лоран Пелле. По его словам, к организации кровавых событий причастны те же силы, что стояли за массовыми протестами в центре Киева. Его слова передает ТАСС.
Пелле в беседе с журналистами сослался на свидетельства врача Ольги Богомолец, находившейся в дни Евромайдана в гостинице «Украина». По ее словам, и протестующие, и сотрудники спецподразделения «Беркут» погибли от одинакового типа пуль, а основной огонь велся с восьмого этажа отеля. Французский эксперт отметил: «Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий, то есть спикер Рады после Майдана, безусловно, в благодарность за хорошую и верную службу по управлению снайперами, выходит из отеля „Украина“ и разговаривает со снайперами, что является настоящим позором, но прежде всего доказательством того, что это был переворот, организованный теми же людьми, которые организовали протесты на Майдане», — заявил Пелле.
Эксперт также подчеркнул, что применение оружия не было оправдано, поскольку тогдашний президент Виктор Янукович уже согласился на требования протестующих. По словам Пелле, он лично видел на Майдане Андрея Парубия и основателя запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Он связывает этих людей с ультраправыми движениями, впоследствии приведшими к созданию «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).
Чем еще запомнился Парубий
В 2023 году МВД России объявило Парубия в розыск по обвинению в причастности к массовым убийствам в Донбассе. Помимо этого, его публичные высказывания не раз становились поводом для скандалов и судебных разбирательств: так, он обвинял священнослужителей канонической Украинской православной церкви в убийствах украинцев, а также называл Россию «исконным врагом Украины» и призывал ужесточить санкции против Москвы.
Также еще в 2016-м требовал у Запада летальное вооружение и выступал за введение антироссийских санкций. Также он заявлял, что Гитлер является «самым большим сторонником» демократии». Кроме того, его подозревали в нецелевом использовании бюджетных средств.
К убийству Парубия может быть причастен Зеленский?
Убийство Андрея Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля командой президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, устранение Парубия — знаковая акция, отражающая внутренние процессы борьбы за влияние накануне возможных новых выборов на Украине.
Дипломат подчеркнул, что Парубий, сыгравший ключевую роль в организации событий 2014 года и последующем законодательном оформлении националистической политики, оказался неугоден новой элите.
«Новые бандеровцы зачищают поляну от старых. Именно в том стиле, как они привыкли. Парубий, сыгравший свою роль в организации „майдана“, проведении госпереворота и законодательном оформлении неонацизма на Украине, не пришелся по душе новой поросли бандеровцев, оккупировавших ныне киевскую верхушку. Задумываясь о неизбежности новых выборов, элита Зеленского „зачищает поляну“ даже от таких элементов, как Парубий», — заявил Мирошник.
В беседе с агентством дипломат также отметил, что мотивом для убийства могли стать тесные связи Парубия с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), против которого нынешняя власть ведет жесткую политическую борьбу. По информации Мирошника, Парубий оставался одним из ближайших соратников Порошенко, а его устранение носит «циничный и показательный характер», характерный для украинской политики последних лет.
