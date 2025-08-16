WSJ: Трамп пообещал европейским лидерам предоставить Украине гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Я более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили Украине прямые гарантии безопасности», — сказано в сообщении. Однако детали возможного участия Соединенных Штатов в обеспечении любых соглашений по прекращению конфликта в ходе беседы не обсуждались, уточняет газета.
Европейские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, позднее выразили поддержку позиции Вашингтона. Они заявили, что приветствуют заявление президента Трампа о готовности Америки предоставить гарантии безопасности для Украины.
