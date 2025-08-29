Больше 11 тысяч свердловчан посетили матч The Magic Game, который прошел на «УГМК-Арене» с участием Павла Дацюка, Александра Овечкина и других звезд мирового хоккея. Встреча завершилась со счетом 13:8 в пользу команды легенды из Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.
В составе команды Дацюка играли обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский, а также олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Сам матч проходил в дружественной обстановке. Приехать посмотреть игру приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога.
В конце все спортсмены вышли на общую фотосессию, а Павел Дацюк отдельно проехался по всей площадке под бурные аплодисменты зрителей. Он также выступил с пламенной речью, в которой поблагодарил свою семью, тренеров и приехавших в Екатеринбург хоккеистов. Это был последний матч «Волшебника».
