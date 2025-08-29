29 августа 2025

Тысячи свердловчан съехались на матч с легендами мирового хоккея. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел матч The Magic Game с участием Павла Дацюка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В матче принимали участия звезды мирового хоккея
В матче принимали участия звезды мирового хоккея Фото:

Больше 11 тысяч свердловчан посетили матч The Magic Game, который прошел на «УГМК-Арене» с участием Павла Дацюка, Александра Овечкина и других звезд мирового хоккея. Встреча завершилась со счетом 13:8 в пользу команды легенды из Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

В составе команды Дацюка играли обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский, а также олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Сам матч проходил в дружественной обстановке. Приехать посмотреть игру приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога.

В конце все спортсмены вышли на общую фотосессию, а Павел Дацюк отдельно проехался по всей площадке под бурные аплодисменты зрителей. Он также выступил с пламенной речью, в которой поблагодарил свою семью, тренеров и приехавших в Екатеринбург хоккеистов. Это был последний матч «Волшебника».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше 11 тысяч свердловчан посетили матч The Magic Game, который прошел на «УГМК-Арене» с участием Павла Дацюка, Александра Овечкина и других звезд мирового хоккея. Встреча завершилась со счетом 13:8 в пользу команды легенды из Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. В составе команды Дацюка играли обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский, а также олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Сам матч проходил в дружественной обстановке. Приехать посмотреть игру приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога. В конце все спортсмены вышли на общую фотосессию, а Павел Дацюк отдельно проехался по всей площадке под бурные аплодисменты зрителей. Он также выступил с пламенной речью, в которой поблагодарил свою семью, тренеров и приехавших в Екатеринбург хоккеистов. Это был последний матч «Волшебника».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...