29 августа 2025

Овечкин в компании звездных коллег оценил Академию спорта Алтушкина

Александр Овечкин посетил Академию спорта РМК в Екатеринбурге
Вместе с Овечкиным был боец Петр Ян
Вместе с Овечкиным был боец Петр Ян

Хоккеист Александр Овечкин оценил крупнейший в России комплекс для развития фитнеса, силовых тренировок, единоборств и практической стрельбы — Академию спорта РМК. Вместе с Ильей Ковальчуком, Вячеславом Фетисовым и Кириллом Капризовым они также посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге.

«Встречали легендарных хоккеистов экс-чемпион UFC и боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян, а также генеральный директор RCC Gym Евгений Звездников», — рассказали в пресс-службе РМК. Хоккеисты осмотрели залы Академии, где протестировали тренажеры и прошли полосу препятствий в зоне кросс-фита.

Также делегация побывала на уличной выставке раллийных автомобилей — участников и победителей «Дакара». Александр Овечкин лично завел КамАЗ, ставший центральным экспонатом площадки.

В Екатеринбург спортсмены прибыли для участия в выставочном хоккейном матче Magic Game, организованном Павлом Дацюком. Громкий матч, собравший больше 11 тысяч зрителей, прошел на льду «УГМК-Арены».

