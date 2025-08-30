Группа «Кино» стала хедлайнером «Ночи города» — центрального события летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. Концерт прошел на пермской эспланаде у Театра-Театра. На сцену вышли музыканты Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, а также был использован оригинальный голос Виктора Цоя.
«Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно», — заявил бас-гитарист коллектива Игорь Тихомиров изданию ТАСС.
Программа «Ночи города» рассчитана на широкую аудиторию и включает выступления пермских артистов на пяти эстрадах набережной, открытие творческих площадок и летнего кинотеатра в малом амфитеатре. В лаундж-зоне у Речного вокзала был организован DJ-сет. Организаторы уделили особое внимание визуальному оформлению концерта и созданию атмосферы, объединяющей разные поколения поклонников легендарной группы. Для каждой песни группа «Кино» сделала соответствующий видеоряд, который транслировался на заднем фоне. В один момент на экране появился сам Виктор Цой, чем вызвал бурную реакцию публики.
