30 августа 2025

Во Франции призвали объединиться против Макрона

Правые партии хотят объединиться против власти Макрона
Председатель французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал к созданию союза правых политических сил, которые не поддерживают курс президента Франции Эммануэля Макрона. Барделла выступил с инициативой накануне голосования по вотуму доверия правительству Франсуа Байру, которое пройдет 8 сентября в Национальном собрании Франции.

«Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме», — сказал Барделла в эфире BFMTV. В интервью он также отметил, что партия «Национальное объединение» будет голосовать за отставку правительства Байру. Барделла подчеркнул, что политика нынешнего премьер-министра ведет страну в «демократический тупик».

В своем заявлении Барделла отметил, что правоцентристская партия «Республиканцы» фактически утратила самостоятельность и слилась с политическим курсом Макрона. По его мнению, правым силам надо объединиться для противодействия действующей власти. Он также подчеркнул намерение лично донести свою позицию до Франсуа Байру во время встречи премьер-министра с лидерами парламентских фракций, которая состоится в ближайшие дни в его резиденции.

Ранее в 2024 году партия «Непокорившаяся Франция» уже пыталась инициировать импичмент президента Макрона, однако их предложение было отклонено парламентом. Тем не менее левые смогли добиться отставки премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первым подобным случаем за последние 60 лет. На этом фоне призыв Барделлы к объединению правых сил отражает продолжающееся противостояние между различными политическими лагерями Франции.

