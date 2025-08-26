«Непокорившаяся Франция» внесет в парламент предложение об отставке Макрона

Французская левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
Левая оппозиция в парламенте Франции вновь намерена отстранить Макрона от власти
Левая оппозиция в парламенте Франции вновь намерена отстранить Макрона от власти Фото:

Левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 23 сентября внести в парламент Франции предложение об отрешении президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщил лидер партии Жан-Люк Меланшон.

«Мы сделаем это <...> 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия <...> предложение об отрешении [Макрона] от власти», — рассказал Меланшон. Его слова прозвучали в эфире радиостанции France Inter.

В 2024 году партия «Непокорившаяся Франция» предприняла попытку начать процедуру импичмента президента Макрона, однако эта инициатива не увенчалась успехом, пишет RT. Законодательная комиссия Национального собрания, выступающая в качестве нижней палаты парламента, отклонила соответствующую резолюцию: за ее принятие проголосовали 15 депутатов, против — 54. 

Однако левой партии все же удалось сместить с поста премьер-министра страны Мишеля Барнье. Инициатива «Непокорившейся Франции» нашла поддержку среди депутатов: за отставку проголосовали 331 из 577 народных избранников. В результате Мишель Барнье обязан покинуть свой пост. Подобный случай в стране был зафиксирован впервые за 60 лет.

