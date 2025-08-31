Российский президент Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь с четырехдневным визитом. В ходе него глава РФ поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военном параде в честь 80-летия Победы китайского народа над японскими захватчиками, а также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Как выглядит ночной Тяньцзинь — в материале журналистов URA.RU, которые находятся в городе и будут освещать события саммита.
Саммит ШОС стартует 31 августа с торжественной церемонии приема гостей и концерта. Сама встреча глав государств-участников сотрудничества пройдет 1 сентября. На саммите будет рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках ШОС, обсуждены актуальные международные и региональные вопросы. В частности, речь пойдет о расширении взаимодействия в сфере безопасности, экономики и гуманитарных связей. По словам посла Китая в России Чжан Ханьхуэя, нынешний саммит в Тяньцзине станет самым масштабным за всю историю ШОС.
В рамках саммита у президента России запланировано более десяти двусторонних встреч с мировыми лидерами. Среди них — переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также премьерами Камбоджи и Непала.
Особое внимание будет уделено переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Возможность отдельной встречи с северокорейским лидером сейчас прорабатывается. Кроме того, российский президент проведет переговоры с главами Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Конго, Пакистана и другими зарубежными лидерами. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, не исключено, что на полях мероприятий состоятся и дополнительные неформальные беседы с руководителями других государств.
Важные международные мероприятия продолжатся 2 сентября уже в Пекине. Там Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином, главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, они обсудят ключевые направления сотрудничества в различных областях: от экономики и энергетики до вопросов региональной безопасности. Президент России неоднократно подчеркивал важность тесного взаимодействия с Китаем в сфере политики и безопасности, а также наращивания практической кооперации в экономике.
Кульминацией визита станет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне и капитуляции милитаристской Японии. Основные события пройдут 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В церемонии примут участие 26 иностранных лидеров, а российский президент приглашен в качестве главного гостя.
ШОС была основана в 2001 году и сегодня объединяет Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В 2024 году к организации официально присоединилась Белоруссия. Среди стран-наблюдателей — Афганистан и Монголия, а партнерами по диалогу являются государства Азии, Ближнего Востока и других регионов, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Армению и ряд других.
На месте работают корреспонденты URA.RU из кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство максимально освещает все происходящие там события. Все новости по теме — в сюжете.
