С 31 августа по 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь пройдет 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На мероприятие уже прибыл российский лидер Владимир Путин, который пробудет в Китае четыре дня.
В рамках визита президент Российской Федерации примет участие в саммите ШОС, а также посетит военный парад, посвященный 80-й годовщине победы китайского народа над японскими захватчиками. Помимо этого, у Путина запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как живет город, в котором пройдет историческое событие — в материале журналистов URA.RU. Корреспонденты агентства находятся в городе и будут освещать события саммита.
Форум ШОС пройдет в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Он находится рядом с красивым парком и искусственным озером. Комплекс построили 15 лет назад. Первым крупным мероприятием здесь в 2010 году стала встреча новых лидеров Всемирного экономического форума, которую называют «Летний Давос». В городе сейчас спокойная обстановка, передают журналисты URA.RU. Улицы чистые, много новых зданий, свежий воздух — все это создает хорошее настроение и помогает настраиваться на успешное проведение саммита.
Из-за такого важного мероприятия в Тяньцзине усилили меры безопасности. МИД КНР сообщил, что этот форум станет самым крупным в истории ШОС. На перекрестках дежурят полицейские. По улицам иногда проезжают фургоны спецназа, бронемашины и военные грузовики.
В отличие от расположенного поблизости Пекина, улицы Тяньцзиня выглядят менее оживленными. По обе стороны трассы, ведущей от железнодорожного вокзала к месту проведения форума, размещены плакаты с лозунгами: «Саммит ШОС — сияние Тяньцзиня» и «Воплощение шанхайского духа на практике».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.