Плотный дым мешает спасателям подобраться к горящему складу в Балашихе

Пожар на складе в подмосковной Балашихе трудно потушить из-за сильного дыма и большого количества горючих материалов в помещении. Об этом рассказали в МЧС.
«Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Спасатели отмечают, что площадь пожара в настоящее время составляет четыре тысячи квадратных метров. К тушению возгорания привлечено больше 80 сотрудников МЧС и 30 спецмашин.
Пожар на складе по адресу Звездная, 11 в Балашихе вспыхнул утром 31 августа. Очевидцы сообщали о взрывах после начала возгорания. Столб черного дыма был виден из разных районов города. Причины возгорания уточняются. Вся информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
