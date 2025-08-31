Плотный дым мешает спасателям подобраться к горящему складу в Балашихе

МЧС: площадь пожара горящего склада в Балашихе составила 4 тысячи квадратов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складе в Балашихе тушат более 80 спасателей
Пожар на складе в Балашихе тушат более 80 спасателей Фото:
новость из сюжета
Крупный пожар в Балашихе

Пожар на складе в подмосковной Балашихе трудно потушить из-за сильного дыма и большого количества горючих материалов в помещении. Об этом рассказали в МЧС.

«Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Спасатели отмечают, что площадь пожара в настоящее время составляет четыре тысячи квадратных метров. К тушению возгорания привлечено больше 80 сотрудников МЧС и 30 спецмашин.

Пожар на складе по адресу Звездная, 11 в Балашихе вспыхнул утром 31 августа. Очевидцы сообщали о взрывах после начала возгорания. Столб черного дыма был виден из разных районов города. Причины возгорания уточняются. Вся информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар на складе в подмосковной Балашихе трудно потушить из-за сильного дыма и большого количества горючих материалов в помещении. Об этом рассказали в МЧС. «Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Спасатели отмечают, что площадь пожара в настоящее время составляет четыре тысячи квадратных метров. К тушению возгорания привлечено больше 80 сотрудников МЧС и 30 спецмашин. Пожар на складе по адресу Звездная, 11 в Балашихе вспыхнул утром 31 августа. Очевидцы сообщали о взрывах после начала возгорания. Столб черного дыма был виден из разных районов города. Причины возгорания уточняются. Вся информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...